Haaland sella épica victoria del Man City

Erling Haaland mantuvo viva la lucha por el título de la Liga Premier del Manchester City el domingo con un penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad, asegurando una victoria por 2-1 contra el Liverpool.

El penal de Haaland selló la remontada para el equipo de Pep Guardiola en un explosivo partido en Anfield y redujo la diferencia con el líder Arsenal a seis puntos.

Las perspectivas de título del City parecían en mal estado cuando Dominik Szoboszlai anotó un impresionante tiro libre de larga distancia que entró tras golpear el poste a los 74 minutos. Y aunque Bernardo Silva igualó 10 minutos después, el City parecía que iba a mantenerse a ocho puntos del líder.

Pero Haaland enloqueció a los aficionados visitantes al disparar al rincón inferior desde el punto de penal al 93 después de que el portero del Liverpool, Alisson, derribara a Matheus Nunes en el área.

"Estaba realmente nervioso justo antes. Todos mis pensamientos estaban en meter el balón en la red", dijo Haaland a Sky Sports. "Sensación increíble".

