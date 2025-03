El camino de Haidee Aceves hacia el Campeonato Mundial

Después de que en los Juegos Paralímpicos de París escribiera su nombre en plateado, Haidee Aceves ya tiene la mirada puesta en un nuevo reto: el Campeonato Mundial de Singapur.

"Sé que tengo un gran compromiso y no debo aflojar ni un poco la cuerda", reconoció la doble medallista, quien este año pasará por una serie de competencias, tanto de preparación, como para reforzar su marca de cara al reto fuerte, donde a finales de septiembre buscará dejar una huella tricolor en el sudeste asiático.

Mas hubo un tiempo, sobre todo después de la justa veraniega, en el que la presión acompañó a Haidee. La exigencia propia por dar resultados le nubló la mente, y eso no le gustó, pero después de aterrizar y canalizar todos los sentimientos que brotaron en París, Francia, —y alejarse de las expectativas— decidió confiar en sí misma.

En lo que es capaz de lograr.

De todo esto, una cuestión quedó más que clara: "No podemos bajar tanto la guardia, pero no me estoy presionando tanto por hacerlo bien o por tener un mejor papel porque, si hago bien las cosas como las he hecho fluidas y disfrutándolas, todo tiene que salir con un buen resultado", aceptó la atleta nacida en Guadalajara, Jalisco, hace ya 31 años y quien también tiene un cargo público como regidora en Zapopan.

El tiempo corre, y rumbo al Mundial, más que prohibirse fallar, la paratleta mexicana quiere continuar escribiendo su propia historia. Ella y las albercas, aquellas que la han acompañado desde su niñez y que han sido sus grandes aliadas.

"Me da mucho gusto saber que más gente sepa y conozca del deporte adaptado. Que sepan de qué se trata la paranatación. Creo que el trabajo que hemos hecho en las competencias internacionales también ha ayudado bastante", agradeció Haidee Aceves.