Hamilton defiende el trabajo de Mercedes con el "modo clasificación"

BARCELONA (EFE).- El británico Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula Uno y actual líder del campeonato, aseguró que una posible prohibición del modo de motor en clasificación "no tendrá el impacto que quieren" en el rendimiento de Mercedes.



Hamilton consideró que la entrada en vigor de una nueva directriz que obligue a utilizar el mismo modo de motor en clasificación y en carrera estaría planteada para "frenar" a su equipo. "Pero no creo que vayan a obtener el impacto que quieren, así que está bien si lo hacen", dijo en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España.

El piloto de Stevenage defendió el trabajo realizado por Mercedes en el desarrollo del motor y manifestó que no le sorprendería la entrada en vigor de una nueva medida a partir del Gran Premio de Bélgica.

"No es una sorpresa para nosotros, siempre intentan frenarnos. Pero realmente no cambia mucho para nosotros, así que no es un problema", insistió.

"Cuando oí hablar de esa posibilidad esta mañana, lo primero que me vino a la mente es el efecto que tendrá en las carreras porque cada equipo, obviamente, tiene diferentes modos en función de cuánto quiere arriesgar. Es lo mismo para nosotros. Podemos salvar el motor si tenemos margen o usar diferentes modos ya sea defendiendo o atacando", apuntó el finlandés Valtteri Bottas.

"Desde mi punto de vista, si se utilizara el mismo modo de motor para todos durante toda la carrera, creo que podría haber menos adelantamientos porque todos simplemente estaríamos ejecutando los mismos modos en lugar de jugar con ellos y tratar de maximizar cada situación utilizando a veces más energía y otras veces menos. Al final, tendríamos menos cosas que hacer mientras conducimos. Obviamente no depende de nosotros, pero lo aceptaremos si llega", expuso Bottas en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España, que este fin de semana se disputará en el circuito de Barcelona-Cataluña.