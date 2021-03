Hamilton esperaba que Red Bull estuviera "así de rápido o más"

El siete veces campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton señaló tras la primera sesión de entrenamientos libres, en la que se vio superado en las dos tandas por el Red Bull del neerlandés Max Verstappen, que esperaba al monoplaza del equipo austríaco "así de rápido o más".



"Sabíamos que Red Bull iba a estar tan rápido como ha estado, si no más. Así que sabemos que ellos lideran por el momento. McLaren tiene buena pinta y es bueno verles tomando este paso. Será interesante ver cómo son en tandas largas", explicó Hamilton, en declaraciones recogidas por la web del campeonato.

Tanto Hamilton -cuarto en la primera sesión y segundo en la segunda- como su compañero finlandés Valtteri Bottas -segundo al mediodía y quinto por la tarde- se quejaron de varios problemas mecánicos en su monoplaza.

"Con el cambio de neumáticos y la carga aerodinámica reducida, el equilibrio ha cambiado y no está como queríamos. Este fin de semana irá mejor, pero todavía no perfecto, aunque estamos trabajando lo más duro que podemos. Creo que tenemos una colina que subir, pero somos positivos", dijo Hamilton.

Algo más pesimista fue Bottas. "Creo que la inconsistencia del balance, especialmente en el eje trasero, es grande, y hemos intentado mejorarlo. Me siento mejor que en los tests, que es bueno, pero no es suficiente respecto a lo que me gustaría", explicó el finlandés.

No obstante, el piloto nórdico se mostró aliviado de no haber tenido "grandes problemas". "Aun así, creo que lo principal es que tenemos mucho trabajo por hacer si queremos pelear por la 'pole position' y la victoria", concluyó Bottas.