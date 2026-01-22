logo pulso
Hawks rompen racha de cuatro descalabros

Por AP

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Hawks rompen racha de cuatro descalabros

MEMPHIS.- Jalen Johnson anotó 32 puntos y consiguió 15 rebotes, además de una canasta clave en el último minuto, mientras los Hawks de Atlanta utilizaron un impulso en el último cuarto y se mantuvieron para derrotar 124-122 a los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Luke Kennard y Onyeka Okongwu añadieron 18 puntos cada uno para los Hawks, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ja Morant lideró a Memphis con 23 unidades y 12 asistencias. Su intento de triple en el último segundo no acertó. Jaylen Wells terminó con 18 puntos, mientras que Jaren Jackson Jr. y Cedric Coward anotaron 17 cada uno.

Memphis tenía una ventaja de 110-108 con 5:39 restantes, pero los Hawks anotaron ocho puntos consecutivos, culminados por un par de tiros libres de Johnson. Memphis nunca superó a los Hawks el resto del camino, pero estuvieron a 122-121 con un triple de Coward a 1:09 del final.

El enceste de Johnson desde la pintura con 40 segundos restantes mantuvo a raya a los Grizzlies.

Hubo 21 cambios de liderazgo y 14 empates en el juego.

El partido fue reñido durante los primeros tres cuartos con 16 cambios de liderazgo y diez empates antes de que los Grizzlies tuvieran una ventaja de 95-94 al entrar en el último periodo. El juego se mantuvo cerrado durante el cuarto, ya que la diferencia nunca superó los seis puntos.

    México inicia ronda de ensayos para el Mundial enfrentando a Panamá
    SLP

    AP

    La Liga MX aporta jugadores fundamentales en la preparación de México para el Mundial 2026.

    Liverpool vence 3-0 a Marsella con Mohamed Salah en la alineación titular
    SLP

    AP

    Arne Slot lleva al Liverpool a una victoria destacada en Marsella, resaltando el regreso de Mohamed Salah en el equipo titular.

    Llega a México la Exhibición de la Fórmula 1: Una experiencia inmersiva
    SLP

    El Universal

    La Fórmula 1 llega a México con una exhibición inmersiva que incluye simuladores, monoplazas históricos y más. ¡No te lo pierdas!

    Javier Aguirre avanza en elección de jugadores para la selección mexicana
    SLP

    El Universal

    La selección mexicana se enfrentará a Panamá y Bolivia en encuentros de preparación