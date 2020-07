Hay incertidumbre de horarios, reglas y clubes en Liga de Expansión

Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara reveló que aún hay incertidumbre acerca de las reglas, horarios y hasta equipos que participarán en la Liga de Expansión.

En conferencia de prensa, el directivo expuso los siguientes puntos.

- Aún no están confirmados los equipos de la Liga Premier: Tlaxcala, Alteños y Reynosa, para formar parte de la nueva Liga.

- Mientras no haya gente en los estadios es factible jugar los partidos a media semana por la televisión, pero cuando se pueda ingresar a aficionados, se deberá replantear loa días y horarios.

- Se está peleando porque se puedan registrar ocho jugadores mayores de 23 años y cinco extranjeros, pero en el juego solo puedan estar en combinación, ocho elementos.

- Aún no hay contrato de televisión colectivo para que los clubes puedan tener ingresos.