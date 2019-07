"Hay que corregir esos errores que continúan", dice Sosa tras derrota del Atlético de SL ante Pumas

El estratega Miguel González quedó convencido de la reacción puma ante los momentos de gran presión.

"En España se corrige a palo o zanahoria", señaló el timonel europeo tras analizar el triunfo ante Atlético de San Luis (0-2). El español no duda en aceptar que su equipo todavía no alcanza la contundencia ideal. "Significa que el juego nos deja muchas cosas. Para mí todos fueron fundamentales. Vi una muy buena primer parte, salieron todos nuestros errores, también destaco el esfuerzo que después nos dio esa ventaja".

Pero no niega su felicidad por su debut en la Liga MX como entrenador. "Me voy contento, se complicó el principio del juego, el Atlético jugó un muy buen primer tiempo, pero nuestra escuadra logró salir adelante en la segunda mitad. Con mi llegada queremos competencia y tendencia positiva", agregó.

Por otro lado, Alfonso Sosa, técnico de los potosinos, recalcó sobre la bipolaridad de los capitalinos. "Le atribuyo que Pumas tuvo dos caras diferentes, cada equipo tuvo su momento, nosotros fuimos superados en el egundo, pero nosotros en el primero lo estábamos aprovechando bien", indicó.

"Es parte de la enseñanza". La encomienda para la segunda fecha es sencilla para Sosa: "Hay que corregir esos errores que continúan, son cosas muy puntuales que hacen que pierdas los partidos".

De esta manera, los de "Míchel" miran optimistas la siguiente semana, en la que recibirán al Necaxa, mientras que el Atlético apuesta por la autocrítica, otra vez como anfitrión, ante el Monterrey.