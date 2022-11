Hazard apunta contra Alemania: "No estamos para mensajes políticos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Después del sufrido triunfo de Bélgica sobre Canadá en el primer partido del grupo F de la Copa del Mundo, el capitán de los Red Devils, Eden Hazard, habló sobre las protestas que realizaron los jugadores de Alemania tapándose la boca en la foto oficial antes del partido con Japón.

El equipo dirigido por Hansi Flick mencionó que realizó el gesto a modo de protesta por la negativa de FIFA para portar la cinta de capitán de "OneLove". Al finalizar el encuentro, Flick dijo que era una forma de mostrar que "la FIFA nos está amordazando".

El gesto provocó mucha polémica desde el momento en que se realizó, pero también al finalizar el partido. Una de las figuras que criticó esto fue Eden Hazard.

"Después perdieron el partido. Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar. Estamos aquí para jugar al futbol. No estoy aquí para transmitir un mensaje político, hay personas que están mejor ubicadas para eso. Queremos estar concentrados en el futbol" declaró el jugador del Real Madrid.

"No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al futbol", añadió.