Heat se recupera y supera a los Suns

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Heat se recupera y supera a los Suns

MIAMI.- Bam Adebayo anotó 29 puntos, incluidos tres tiros largos en los minutos finales, y Norman Powell agregó 27 para que el Heat de Miami se recuperara tras desperdiciar una ventaja de 20 unidades para vencer el martes 127-121 a los Suns de Phoenix.

Powell encestó un triple a 48 segundos del final para poner a Miami adelante de manera definitiva, y Andrew Wiggins hizo un par de tiros libres para sellar el resultado después de que Dillon Brooks de Phoenix fuera sancionado con una falta flagrante con 11,5 segundos por jugar.

Tyler Herro anotó 23 para Miami, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

Brooks y Grayson Allen anotaron 25 cada uno para Phoenix, que había ganado tres seguidos. Devin Booker terminó con 24 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias para los Suns, mientras que Mark Williams agregó 18 puntos y 14 rebotes.

Phoenix estaba intentando superar un déficit de 20 puntos por segunda vez esta temporada; los Suns estuvieron 20 puntos abajo ante Sacramento en la noche inaugural. Ahora están 0-11 en juegos en los que han estado al menos 20 puntos abajo desde entonces, pero tuvieron una oportunidad el martes.

    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028
    SLP

    AP

    Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones compartieron sus experiencias y expectativas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa
    SLP

    El Universal

    El equipo de Monterrey suma tres puntos importantes en el arranque del torneo

    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual
    SLP

    El Universal

    Josh Cavallo revela haber sido relegado por su orientación sexual, desatando un debate sobre la homofobia en el deporte.

    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles
    SLP

    AP

    El jugador de cuadro Andy Ibáñez formaliza acuerdo por 1,2 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles.