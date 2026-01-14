Heat se recupera y supera a los Suns

MIAMI.- Bam Adebayo anotó 29 puntos, incluidos tres tiros largos en los minutos finales, y Norman Powell agregó 27 para que el Heat de Miami se recuperara tras desperdiciar una ventaja de 20 unidades para vencer el martes 127-121 a los Suns de Phoenix.

Powell encestó un triple a 48 segundos del final para poner a Miami adelante de manera definitiva, y Andrew Wiggins hizo un par de tiros libres para sellar el resultado después de que Dillon Brooks de Phoenix fuera sancionado con una falta flagrante con 11,5 segundos por jugar.

Tyler Herro anotó 23 para Miami, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

Brooks y Grayson Allen anotaron 25 cada uno para Phoenix, que había ganado tres seguidos. Devin Booker terminó con 24 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias para los Suns, mientras que Mark Williams agregó 18 puntos y 14 rebotes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Phoenix estaba intentando superar un déficit de 20 puntos por segunda vez esta temporada; los Suns estuvieron 20 puntos abajo ante Sacramento en la noche inaugural. Ahora están 0-11 en juegos en los que han estado al menos 20 puntos abajo desde entonces, pero tuvieron una oportunidad el martes.