Héctor Altamirano preocupado por rendimiento del Querétaro

Héctor Altamirano, técnico de Querétaro, se fue ocupado y preocupado por el accionar de su equipo en el empate ante el Puebla.

"No fue un buen partido. Veníamos mejorando, el juego pasado hicimos un encuentro mucho mejor en generar opciones, ahora mostramos un rostro que me debe de ocupar, cuando uno va mejorando y ahora funcionas así, hay que ocuparse", dijo.

Lo que más le molesta, es el gol recibido en la agonía del partido: "Nos encontramos con un gol, inmerecido y lo tuvimos que defender a muerte en una situación que no controlamos y por eso perdimos puntos. Debemos de ser más fuertes en esos momentos y defender la portería".

Parece que se dieron pasos hacia atrás: "Uno siente que vamos creciendo, íbamos tomando buenas ideas y hoy no lo hicimos... No se generó, no hubo volumen de juego, pero en los juegos por el tema porcentual son así".

Hay que tener calma, manifiesta: "Ahora hay que ser coherentes con lo que trabajamos. No me gustó lo que presentamos, veníamos en una sintonía diferente; lo que debe de representar este equipo no lo vi me preocupa. Hay que encontrar mejor regularidad de visitante y de local".

Ahora no queda de otra: "Hay que ganar en Mazatlán". El último refuerzo de los Gallos, Jonathan Dos Santos, no ha podido debutar, Héctor Altamirano espera verlo la próxima semana ya en el campo.