Héctor Herrera interesa a la Roma de José Mourinho

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- El mercado de fichajes se sigue moviendo a pocos días para que culmine. Los rumores se mantienen y uno de los que ha surgido en últimas horas, es el del mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien suena para llegar a la Serie A de Italia. Según medios italianos el futbolista del Atlético de Madrid está en la órbita de la Roma, equipo que dirige José Mourinho y que tiene planes de reforzar su escuadra en la media cancha.

La información señala que Herrera es uno de los candidatos de "The Special One" para que se integre a su equipo en caso de que sea necesario tener un refuerzo antes de la finalización del mercado de piernas. Los mismos medios aseguran que ya existió un primer acercamiento entre los "Colchoneros" y la "Loba", y la negociación incluiría a Gonzalo Villar, juvenil español que juega para los romanos, aunque aseguran que todavía no está avanzada por el traspaso del futbolista mexicano.