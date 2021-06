Héctor Moreno "espera" a Rodolfo Pizarro en Rayados de Monterrey

Héctor Moreno le dice a Rodolfo Pizarro que lo estará esperando. Por medio de Instagram, el defensa central, nueva contratación de Monterrey, abre más las posibilidades de que Pizarro vuelva a los Rayados. Con un "te estaré esperando", Moreno delata que los rumores de la vuelta del atacante al futbol mexicano, llevan verdad.

Rodolfo Pizarro no es considerado por el actual cuerpo técnico del Inter Miami, que quieren librar la de jugador franquicia, en poder del Azteca, para traer a alguien de Europa, por lo que el regreso a la Liga MX se abre como oportunidad.

Primero se hablaba de Chivas como posibilidad, pero parece que en el Guadalajara no hay dinero para considerar hacerse de los servicios de Pizarro. Y en Rayados, ese no es problema. Rodolfo Pizarro jugó en Monterrey tres torneos, donde logró el título del Apertura 2019 bajo el mando de Antonio Mohamed.