Héctor Moreno pide levantar la cara pronto

Héctor Moreno comentó que toda la Selección Mexicana debe mejorar, tras caer en la final de la Nations League de la Concacaf.

A pesar de la derrota, analizó el zaguero, el Tricolor tuvo para vencer al acérrimo rival y quedará tiempo para profundizar qué fue lo que salió mal sobre la cancha del Empower Field.

"Todo el equipo debe mejorar, espero que no entren dudas, porque hemos sido mejores, pero no pudimos concretar", dijo el veterano.

Para el zaguero, la reacción debe ser inmediata, debido a que se viene la Copa Oro en julio y no hay tiempo para lamentar esta caída. "Siempre que perdemos es duro, más una final, pero hay que seguir trabajando, porque tenemos el torneo más importante", dijo.