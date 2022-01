Héctor Moreno revela por qué no llegó al Barcelona

La Selección Mexicana tiene en su convocatoria a uno de los futbolistas más experimentados como lo es Héctor Moreno, quien fue un referente nacional en Europa después de estar en logas como la holandesa, española, italiana, además de un breve paso por Qatar.

Entre su experiencia también cuenta con tres Copas del Mundo como la de Sudáfrica, Brasil y Rusia. Pero en 2014 uno de sus sueños se frustró luego de salir lesionado en el duelo ante Países Bajos en los octavos de final, lo que le costó llegar a un grande de Europa como el Barcelona.

"Seguramente hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no solo había pláticas con el Barcelona, sino que también tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos", reveló el defensor a TUDN.

Aquella ocasión Héctor Moreno tuvo un choque que le provocó una rotura de tibia de la pierna izquierda contra Arjen Robben, quien después fue el protagonista del muy famoso ´No Era Penal´, "Pasó lo que pasó. Fue duro. Tuve que poner pausa en la vida", finalizó.