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Helinho acusa actos de racismo en su contra

Por El Universal

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
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Helinho acusa actos de racismo en su contra

México.- Luego de darse a conocer la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria, Helinho, jugador del Toluca, denunció actos de racismo en su contra luego de la pelea en el Estadio Banorte frente al América.

El futbolista brasileño de los Diablos Rojos publicó en su cuenta de Instagram un video donde relata lo sufrido esta semana, tras la pelea que lo dejará fuera tres partidos como parte del castigo.

Comentarios racistas en sus redes sociales se sumaron a los gritos que recibió por parte de algunos aficionados cuando se dirigía al vestidor del Toluca en el Coloso de Santa Úrsula.

"Esto sigue ocurriendo todos los días. El racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación y el silencio también forma parte de ello", se escucha un mensaje en el video.

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"Cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización. Por lo tanto, no se trata sólo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo, toma una postura, no lo normalices", agregó.

En la publicación, jugadores como Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz respaldaron a su compañero con mensajes de aliento.

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