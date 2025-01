Helmut Marko culpa a "Checo" Pérez tras perder título de constructores

Helmut Marko, asesor de Red Bull, fue uno de los más críticos en la etapa de "Checo" Pérez en el equipo con sede en Milton Keynes, que fue de 2021 al 2024.

El expiloto austriaco regularmente hacía comentarios sobre el mexicano, y pese a que Sergio Michel ya no está en el equipo, el Doctor Marko insiste en remarcar lo hecho por el tapatío en la última temporada.

"En 2021 contribuyó mucho al primer título mundial de Max (Verstappen). Ganó cinco Grandes Premios con nosotros y quedó subcampeón hace un año. Pero ahora, algo entre este coche (el RB20) y su estilo de conducción ya no coincidía", dijo en charla con Kleine Zeitung.

Entonces habló de lo que fue para la escudería de la bebida energética no ganar en 2024 el campeonato de constructores, señalando la diferencia de puntos que hubo entre Pérez y Verstappen.

"Es una pena, duele. El punto de inflexión fue que la diferencia entre Max y 'Checo' en el Mundial fue de 282 puntos, mientras que la diferencia entre los pilotos de otros equipos es mucho menor. Eso explica por qué perdimos el Campeonato de Constructores", agregó el asesor del equipo dirigido por Christian Horner.