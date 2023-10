Helmut Marko llena de elogios a Max Verstappen

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- El asesor de Red Bull, Helmut Marko, llenó de elogios al piloto neerlandés, Max Verstappen. Y es que, tras asegurar el tricampeonato durante la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, el consejero se mostró muy orgulloso de Verstappen.

"El coche de seguridad, por desgracia, arruinó nuestra estrategia. De lo contrario, podríamos haber ido a por la victoria, pero somos campeones del mundo. Eso es lo que importa. Le conozco desde hace diez años y siempre me sorprende, no tiene fin [...]. No tiene fin. Es increíble", confesó en entrevista con Viaplay.Con esto, Max Verstappen se hizo -en la máxima categoría del automovilismo- de los títulos correspondientes a las temporadas de 2021, 2022 y 2023.¿A qué hora y dónde ver la carrera del Gran Premio de Qatar?La cita para la carrera del Gran Premio de Qatar será este domingo, 8 de octubre, a las 11:00 (hora del centro de México) en el Circuito Internacional de Losail.