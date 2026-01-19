Helmut Marko no olvida a Checo Pérez en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Ya se cumplió un año de la salida de "Checo" Pérez de Red Bull, pero Helmut Marko sigue recordando el paso del mexicano en la escudería austriaca y, ahora habló sobre cómo se dio la llegada del piloto tricolor al equipo.

Con el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el director austriaco dejó su puesto en el equipo de la bebida energética, pero eso no ha impedido que siga lanzando comentarios en contra de Sergio Pérez.

El nombre del mexicano vuelve a estar en las conversaciones de la categoría porque este año estará de regreso a la parrilla, ahora corriendo con Cadillac, escudería que se suma a la F1 como el equipo 11.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre "Checo" Pérez?

Parece que el austriaco sigue sin superar lo sucedido con el mexicano, ya que meses después de no trabajar con él, sigue recordando y lanzando comentarios en su contra.

Esta vez, Helmut Marko recordó cómo Red Bull se decantó por firmar a "Checo" Pérez, quien competía de forma directa con el alemán Nico Hulkenberg por un asiento en el equipo austriaco, que a la postre fue suyo.

"Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos", lanzó el exdirectivo de Red Bull para OE24.

Tanto Pérez como Hulkenberg estarán de regreso a la Fórmula 1 para el próximo año, el piloto teutón será parte de Audi y con 38 años, Marko asegura que está en un gran punto de su carrera, superando al mexicano.

"Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi".