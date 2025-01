Helmut Marko revela millonaria indemnización a "Checo" Pérez

La salida de Sergio "Checo" Pérez de Red Bull Racing le costó al equipo de la bebida energética algunos millones de dólares, todo eso tras no haber cumplido con el contrato que el mexicano firmó a mediados del año, mismo que lo vinculaba con los de Milton Keynes hasta finales del 2026.

El adiós del tapatío de la escudería dirigida por Christian Horner ha significado que el de Guadalajara no estará presente en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo en el 2025.

Cabe recordar que Sergio Michel se unió a Red Bull Racing en el 2021, tras salir de Racing Point (hoy Aston Martin). Con los austriacos, Checo logró cinco de sus seis victorias en la Fórmula 1, además de lograr dos títulos de constructores, un subcampeonato de pilotos (en 2023) y ser pieza fundamental en dos de los cuatro campeonatos de Max Verstappen en la reina del deporte motor.

Los números de Checo Pérez en Red Bull Racing

Estos son los números que dejó Checo Pérez como piloto de Red Bull Racing en cuatro años.

90 Grandes Premios disputados

29 podios

932 puntos

5 victorias

3 Poles Positions

Salida de Checo Pérez le costó una millonada a Red Bull Racing

En una entrevista con el medio Sport.de, Helmut Marko, asesor austriaco de Red Bull Racing, confesó que al equipo le costó algunos millones de dólares la salida del piloto mexicano Checo Pérez, al no cumplir con el contrato que tenía vigente el nacido en Guadalajara, Jalisco.

Marko no reveló alguna cifra, pero fue tajante al asegurar lo siguiente en dicha entrevista:

"Bueno, en el marco de los contratos se ha encontrado un resultado aceptable para ambas partes. Estamos en la F1, sí".

Con la salida de Pérez, Red Bull cerró una etapa exitosa, y ahora, con Liam Lawson en ese asiento, intentarán repetir lo logrado cuando la dupla de volantes era Verstappen y Pérez.