Henry Martín advierte: "Somos la mejor plantilla"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Después de tener participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro, Henry Martín ha cambiado de chip y ahora únicamente se enfoca en tener un extraordinario semestre bajo las órdenes de André Jardine.

'La Bomba', quien buscará repetir un buen semestre con la Águilas del América, reconoció la calidad del plantel actual que elevó su nivel con la incorporación de Julián Quiñones, un delantero con el que espera hacer gran mancuerna.

"Julián me hizo sufrir desde la lucha por el campeonato de goleo, es un gran jugador y excelente persona. Llega a sumar y tiene mucha calidad, ojalá podamos hacer una gran mancuerna", comentó.

Martín, aceptó que con la incorporación del colombiano América tiene la mejor plantilla de la Liga MX, pero destacó que eso no es suficiente para ser campeón.

"Yo creo que por nombres puede ser así. Se demostró en otros torneos que no importan los nombres, únicamente lo que se haga en las canchas, eso hace que un equipo sea campeón y eso queremos".

Por último, Henry se dijo emocionado por sumarse al esquema de André Jardine, un hombre con el que tiene mucha comunicación.

"Estoy muy contento de regresar al club que me lo ha dado todo. Estuve en contacto con André y su cuerpo técnico durante la Copa Oro, para ver lo mejor para el equipo".