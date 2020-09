Henry Martín dice que por sus goles espera llamado al Tri del 'Tata' Martino

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Henry Martín, delantero del América, afirmó este viernes que espera ganarse una convocatoria del argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador del 'Tri', gracias al momento goleador que vive.



"Trabajo para ganarme ese lugar, me esfuerzo en cada partido para llenarle el ojo al 'Tata y ser tomado en cuenta, porque claro que me encantaría formar parte de la selección mexicana en este proceso. Estoy en buen momento, pero puedo dar más", confesó el delantero.

Martín es el máximo goleador del América, suma cinco tantos, cantidad que lo sitúa como el único mexicano entre los mejores siete anotadores del torneo de Apertura 2020. El líder es el francés André-Pierre Gignac, de Tigres, con ocho dianas.

El playera 21 de las Águilas aseguró que lo más importante para lograr llegar al 'Tri' es no hacer caso de lo que se dice en los medios de comunicación.

"En la prensa hay veces que te levantan muy rápido, pero a mí no me importa si te alaban y luego te dan para abajo, no me fijo ni para bien ni para mal en eso, yo busco trabajar, que se me den las cosas para conseguir lo que quiero, que es llegar al 'Tri'", subrayó.

Henry Martín reconoció que gran mérito de su efectividad se la debe a su pareja ofensiva, el uruguayo Federico Viñas, quien tiene 22 años y ha marcado cuatro tantos en este Apertura 2020.

"Fede es un excelente jugador, es joven y tiene gran proyección; me acomodo mucho con él. Los dos presionamos al rival, es muy fácil jugar con él; ambos recibimos indicaciones o correcciones sin enojarnos porque sabemos que es por el bien del equipo", explicó.

El artillero también reconoció que podría llevar más goles si él fuera el encargado de tirar los penaltis en el equipo, responsabilidad que está a cargo del defensa argentino Emanuel Aguilera, por órdenes del entrenador Miguel Herrera.

"Los goleadores que están de líderes es porque cobran penales y, sí, lo he platicado con Emanuel, que es el designado. Me ha dicho que cuando un partido esté más relajado me podría dejar el cobro de un penal, siempre con el consentimiento de Miguel".

Respecto al desempeño del América, tercero del certamen con 19 puntos, los mismos que Pumas, primero, y Cruz Azul, segundo, pero con peor diferencia de goles, Martín consideró que no deben tener altibajos si quieren ser campeones.

"Para llegar a la final y levantar el título tenemos que jugar bien, porque si tenemos 30 minutos malos los rivales nos van a hacer mucho daño; lo bueno es que nos pase ahora y no en Liguilla. Así que si queremos ser campeones tenemos que ser consistentes, jugar bien", concluyó.

Este sábado, en la jornada 10 del torneo, América recibirá al Toluca en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.