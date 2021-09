Hermanos Van Rankin hicieron el 1-2

En una verdadera muestra de manejo espectacular los pilotos de la escudería Alessandros Racing, patrocinada por Grupo Andrade, El Heraldo de México, Fipresta, Marketing and Advertising, Deluxe Model, Zani-Cov, Grupo Espinosa, Brigthphone, Ace publicidad, Symetry, Ada Cantina Urbana, Casa inn y OMG, lograron el 1-2 en la fecha ocho de la Copa TC2000 que se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ganador de la tarde fue Elliot Van Rankin que vio coronado su esfuerzo de 70 minutos, donde fue el protagonista que supo controlar la presión aplicando el mejor manejo que se le ha visto hasta el momento, y con el cual, mantuvo al margen a sus contrincantes. Durante la primera mitad de carrera se mantuvo a la caza, dando conatos de lo que aplicaría en la parte complementaria, y ya en el último cuarto de carrera, se arrojó con todas sus herramientas para apoderarse de la punta que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

Justo cuando ocurría el duelo por el liderato, el auto #26 que en ese momento estaba bajo el mando de Allan Van Rankin, aprovechó el desconcierto para irse al segundo puesto. A partir de este momento ambos autos de Alessandros Racing solo controlaron a sus contrincantes para lograr el primero 1-2 del equipo en la TC2000. Además, se crea un hito, al ser la primera ocasión en el campeonato que dos hermanos culminan en las primeras dos posiciones.

"Es fantástico, cumplimos el objetivo de ganar y sumar la mayoría de puntos, era vital obtener esos puntos para mantenernos en la pelea por el título, y también más contento porque los Van Rankin hicimos por primera vez el 1-2 en el campeonato", dijo Elliot.

"Estoy súper contento, fue una carrera espectacular, Jorge hizo un magnífico trabajo en su turno y eso me dio la oportunidad de ir con todo al cierre, supimos aprovechar el titubeo de los demás y meternos al segundo lugar, ya no me fue posible alcanzar a Elliot, pero me siento contento de que le dimos al equipo el 1-2, y que también sumamos muchos puntos para el campeonato por equipos", señaló Allan.