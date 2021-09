Herrera quiere ganar el clásico regio

CIUDAD DE MÉXICO.- Se viene el clásico regio, juego que a Miguel Herrera le ha costado trabajo dominar.

Como técnico de los Rayados de Monterrey, de 2004 a 2007, "no me fue bien, la verdad", reconoce, pero ahora, como entrenador de los Tigres quiere cambiar esa historia. "Sí, la verdad es que no me ha ido muy bien, pero gané los más importantes", se defiende "El Piojo".

Duelo parejo en el papel. Tigres es quinto de la tabla, con 13 puntos, y Rayados es octavo, con 11. Un triunfo cambiará la posición y la moral de los equipos, por eso, Herrera anuncia que atacará, que no se tenga duda de eso: "Vamos a buscar el arco rival, con las precauciones que tenemos, pero no vamos a traicionar nuestra idea. Enfrente hay un buen equipo, con un gran técnico, pero iremos a ganar el juego proponiendo".

Enfrentará a Javier Aguirre como técnico, por primera vez en su carrera: "Somos primos, yo soy Aguirre también [apellido materno]. Es un tipo que cuando le pedí observar su trabajo me dejó verlo y le agradezco esa ayuda".