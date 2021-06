Herrera revela que Juan Pablo Vigón podría llegar a Tigres

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres, reconoció que la convocatoria de Florian Thauvin a los Juegos Olímpicos de Tokio fue "en los últimos minutos".

La nueva contratación felina hará el viaje a tierras japonesas con André-Pierre Gignac; ambos franceses se perderán el arranque del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, al igual que Carlos Salcedo y Luis Rodríguez, quienes estarán en la Copa Oro con la Selección Mexicana.

"Lo de Gignac, ya lo teníamos platicado, y lo de Flo sale en los últimos minutos. La verdad, tenemos un plantel muy basto. Sí, son jugadores muy importantes, Florian, al igual que Luis [Rodríguez] y Carlos [Salcedo], cuatro que son base de este equipo. Hoy tenemos un plantel de 25 jugadores y quiero que todo estén listos, será una buena oportunidad para los que se quedan y demuestren", comentó el Piojo.

Herrera, en este arranque de su etapa con los Tigres, subrayó que todavía espera otra contratación, que puede ser el caso de Juan Pablo Vigón, capitán de los Pumas.

"Esperamos que se añada alguien más, no está cerrado el plantel. Queremos tener alternativas por cualquier circunstancia", explicó el timonel.

"Vemos que nos puede hacer falta un volante y hemos preguntado por muchos mexicanos –porque ya no tenemos plaza de extranjero– y de repente sale un nombre, no que sea el más interesante, pero le atinan a uno. La directiva ha preguntado por cuatro de cinco nombres que tenemos, y ahí está uno", dijo Herrera sobre la posibilidad de que Vigón firme contrato con los Tigres.

Sobre las expectativas que tienen los regiomontanos para el Apertura 2021, adelantó: "No sé si vayamos a arrasar, pero sí vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos. Tenemos un plantel para pelear todos los partidos, de local y visitante, y eso vamos a hacer. El equipo puede ganar en cualquier cancha".