Higuera niega acusaciones sobre acoso

El presidente del Atlético Morelia, José Luis Higuera calificó como mentira las declaraciones del futbolista Luis Márquez, quien señaló al directivo de haber provocado su salida del Guadalajara.

Consultado por EL UNIVERSAL, Higuera respondió: "Nada que comentar", vía mensaje. Al insistirle al respecto, sólo agregó: "Las mentiras hay que dejarlas pasar".

Márquez, héroe del Tepatitlán en la final de la Liga de Expansión contra el Morelia, señaló a Higuera como el responsable de su salida del Guadalajara debido a su sobrepeso.

En entrevista al programa Súper Gol de Guadalajara, Márquez contó la historia de sus desencuentros con Higuera..."En Zacatepec teníamos una muy buena relación. Me dijo que iba a regresar a Chivas y me mandó con una nutrióloga. Pasamos a liguilla y ahí empezó todo, perdimos 3-1, yo siento que di un buen partido. En el viaje de regreso me llamó Higuera, me preguntó si me iba a alcanzar para estar en Chivas y yo le digo que estoy listo y sólo dijo: 'A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio' y me colgó."

Pero la discusión siguió por mensaje: "En un momento le dije: ¿Me están amenazando? Y me contestó: ´Yo no amenazo...´".

Rumbo a la final de vuelta, "íbamos al estadio y José Luis se subió en la camioneta, me saludó y me dice: ´Te tengo que descargar una aplicación de la nutrióloga´. En el estadio llega el director deportivo y me pide mi contraseña... Empatamos a cero el juego, me desgarré, o fue la dieta o la presión. Cuando regresamos, estaba con Fernando Signorini (preparador físico, que trabajó muchos años con Diego Armando Maradona) y le quise enseñar los mensajes (con Higuera) para que me diera su opinión y me di cuenta que nunca me descargaron la aplicación, sólo borraron los mensajes... Pero no supieron que le había tomado captura a la conversación...".

Nunca hubo reclamó, pero obviamente, Márquez no llegó a Chivas: "Creo que a él se debió eso. Sólo me habló para decirme que me iba ir a Lobos, y lo estaba esperando...".