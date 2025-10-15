Histórica goleada de Lyon en la Champions Femenina

La estadounidense Lily Yohannes ayudó a redondear el miércoles la goleada de Lyon, 3-0 sobre St. Pölten, con un espectacular tiro de larga distancia en la Liga de Campeones Femenina.

Jule Brand y la capitana Ada Hegerberg, la máxima goleadora histórica de la competición, también anotaron en la victoria del equipo que ha sido ocho veces campeón de Europa.

Yohannes, de 18 años, encontró a la portera Carina Schlüter fuera de su arco a los 52 minutos y disparó de derecha por encima de la guardameta.

Brand abrió el marcador justo antes de la media hora, completando una fluida jugada colectiva al empujar un centro de Vicki Becho.

Hegerberg logró el segundo gol mediante un cabezazo apenas segundos antes del descanso, llevando su total de anotaciones a 67.

Lyon acumuló 44 intentos de gol en comparación con seis de las visitantes de Austria.

El entrenador de Lyon, Jonatan Giráldez, utilizó un once inicial completamente diferente al que venció al campeón defensor Arsenal 2-1 en la primera fecha, disputada hace una semana.

St. Pölten perdió 6-0 ante Atleti en casa ese partido.

Barcelona y Chelsea también ganaron con contundencia y sin recibir goles, y el debutante OH Leuven consiguió su primera victoria.

En el nuevo formato, la fase de liga de 18 equipos termina en diciembre. Los clubes que terminen del primero al cuarto puesto en la tabla avanzan directamente a los cuartos de final. Los clasificados del quinto al 12mo van a una ronda de playoff de eliminación. Los seis equipos peor ubicados quedan fuera.

Otra estadounidense en la mira del Chelsea

Chelsea goleó 4-0 al Paris FC para registrar su primera victoria de la campaña, una semana después de que el campeón inglés empató 1-1 con Twente.

Alyssa Thompson, quien recientemente se incorporó al equipo, anotó su primer gol para las Blues. La internacional estadounidense de 20 años se mudó a Londres desde el Angel City en septiembre por una tarifa que según algunos reportes se acercó a un millón de libras (1,35 millones de dólares) por cinco años.

La francesa Sandy Baltimore y Johanna Rytting Kaneryd pusieron a Chelsea arriba, al anotar con 10 minutos de diferencia al final de la primera mitad en Stamford Bridge.

Baltimore convirtió un penal y Rytting Kaneryd duplicó la ventaja con un cabezazo. Thompson añadió el tercero después del descanso desde corta distancia y Erin Cuthbert también anotó.

Barcelona perfecto

Barcelona no perdió tiempo en Roma, para arrollar por 4-0. Esmee Brugts anotó tras un rebote en el segundo minuto.

El club catalán no tradujo su dominio en más goles en los primeros 45 minutos, mientras que la Roma estuvo cerca en contragolpes.

Alexia Putellas desperdició una oportunidad de penal, enviando su remate por encima del travesaño al inicio del complemento. Pero la capitana halló otra oportunidad 20 minutos después y esta vez tuvo éxito. Kika Nazareth y la suplente Caroline Graham Hansen completaron la goleada.

Barcelona había vencido 7-1 al Bayern Múnich la semana pasada.

La Roma sigue sin puntos después de conceder diez goles en dos partidos.

Las Lobas golpean tarde

En Oslo, el bicampeón Wolfsburgo necesitó el gol de penal de Janina Minge en el tiempo de descuento para vencer 2-1 al Vålerenga.

Lineth Beerensteyn aprovechó un error defensivo, se adentró en el área y disparó a ras del césped para superar a la portera Tove Enblom y poner 1-0 arriba al Wolfsburgo a los 57.

Sara Hørte igualó apenas tres minutos después con un cabezazo.

Las Lobas aplastaron 4-0 al Paris Saint-Germain la semana pasada y Vålerenga perdió 1-0 con el Manchester United.

Remontada de Leuven

El debutante europeo OH Leuven consiguió su primera victoria tras protagonizar una remontada tardía para vencer 2-1 al Twente.

El equipo belga estaba perdiendo 1-0 cuando Linde Veefkind igualó a ocho minutos del final desde el punto de penalti. Sára Pusztai anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

El primer equipo belga en alcanzar la fase de liga o la fase de grupos de la competición también había remontado un déficit de 2-0 para salvar un empate en el feudo de Paris FC en su primer partido.