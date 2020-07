Holmes y Caboclo, primeros afectados por romper aislamiento en la "burbuja"

El pívot Richaun Holmes, de los Kings de Sacramento, y el alero brasileño Bruno Caboclo, de los Rockets de Houston, sufrieron las primeras consecuencias de haber violado el aislamiento establecido por la NBA en la "burbuja" de Orlando.



Holmes, está en cuarentena una vez más después de abandonar la burbuja de la NBA para recoger una entrega de comida que había pedido al exterior del recinto donde los 22 equipos de la NBA están concentrados mientras se preparan para iniciar la competición de liga tras el parón de mas de cuatro meses, debido a la pandemia del coronavirus.



El jugador de los Kings reconoció esta noche, en un comunicado ofrecido por el propio jugador, que cruzó accidentalmente la línea del campus de la NBA en el Walt Disney World Resort, de Orlando, lo que le costó iniciar una cuarentena adicional de 10 días en su habitación del hotel.



"Pido disculpas por mis acciones y espero reunirme con mis compañeros de equipo para nuestra campaña de playoffs", comentó Holmes, a quien le quedan ocho días de su nuevo período de cuarentena.



Después de que los jugadores ingresaron a la burbuja de la liga la semana pasada, cualquier persona descubierta saliendo por una razón no autorizada o rompiendo el período de cuarentena inicial (que incluía estar confinado en una habitación de hotel hasta pasar múltiples pruebas de coronavirus en un periodo de más de 24 horas) estaba sujeto a los protocolos de reingreso de la liga.



Eso significa someterse a pruebas mejoradas de coronavirus como son pruebas con el hisopo largo en la nariz, en lugar de las pruebas menos invasivas que los jugadores reciben durante su tiempo en la burbuja, además de un período de cuarentena de 10 días en su habitación de hotel.



Caboclo también está en cuarentena nuevamente después de abandonar la burbuja involuntariamente.



"Estas cuarentenas son el resultado de circunstancias separadas en las cuales los jugadores tuvieron interacciones con miembros del público fuera de la puerta de entrada de Disney, y están de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad acordados por la NBA y la Asociación de Jugadores", dijo la liga. en una declaración sobre Holmes y Caboclo.



Habrá una sanción financiera si un jugador interrumpe la cuarentena una vez que los partidos de inicio de temporada comiencen el 30 de julio.



Cada partido perdido le significará la reducción aproximadamente el uno por ciento del salario, lo que significa que Holmes se quedará sin 50.000 dólares por cada encuentro que no dispute.



Los jugadores de la NBA simpatizaron con lo que les sucedió a Caboclo y Holmes, diciendo que es una experiencia de aprendizaje.



"Los muchachos cometen errores. Los reveses son los que te hacen aprender", comentó este lunes el pívot de los Trail Blazers de Portland, Hassan Whiteside, en referencia al popular servicio de entrega en línea. "Creo que se cometen más errores a medida que avanzamos, pero los muchachos están aprendiendo lo que puedes y no puedes hacer. Esto es nuevo para todos. Por lo tanto, es una lección de aprendizaje".



La madre de Holmes se mostró menos comprensiva y recurrió a Twitter para amonestar a su hijo por dejar la burbuja por otra cosa que no fuera su cocina.



Holmes, de 26 años, jugó 33 partidos con los Kings antes de que la liga cerrara en marzo debido a la pandemia de coronavirus y tiene promedios de 12,8 puntos y 8,3 rebotes después de disputar 28,8 minutos por partido en lo que va de temporada.