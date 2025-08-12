logo pulso
Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota

Liverpool y clubes de la Premier League se unen en tributo a Diogo Jota

Por AP

Agosto 12, 2025 05:17 p.m.
A
Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota

LONDRES (AP) — Los equipos de la Liga Premier inglesa guardarán un minuto de silencio este fin de semana durante la primera fecha de partidos en memoria del delantero del Liverpool Diogo Jota y de su hermano André Silva, confirmaron el martes los dirigentes.

La Premier ha hablado con el Liverpool sobre la forma más adecuada de recordar a Jota, quien falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano en España en julio.

Además del minuto de silencio antes del inicio de los partidos, se entregarán brazaletes negros a los jugadores de todos los clubes, mientras que se compartirán mensajes e imágenes con los clubes para que los utilicen en las pantallas gigantes.

Se rindió homenajes a los hermanos antes del duelo del Community Shield del domingo entre Liverpool y Crystal Palace en el Estadio de Wembley, Se colocaron coronas de flores en el campo y se guardó un minuto de silencio antes del comienzo del partido.

Una minoría de aficionados del Palace rompió el silencio, provocando una fuerte respuesta en el otro extremo del campo, así como de otros seguidores del Palace que intentaron silenciar a aquellos que no respetaban el homenaje.

SLP

AP

Liverpool y clubes de la Premier League se unen en tributo a Diogo Jota

