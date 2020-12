Honrarán a Julio Urías con instalaciones deportivas en su localidad

En un encuentro familiar en el hogar del lanzador el equipo campeón de las Grandes Ligas de Béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, Julio César Urías Acosta, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ofreció remodelar la cancha deportiva, de la comunidad de la Higuerita de esta ciudad, donde el joven serpentinero entrenaba desde pequeño.

Comentó que en un reconocimiento a su trayectoria en el rey de los deportes, en el que se convirtió en un ejemplo a seguir de tenacidad y esfuerzo, se van a mejorar las instalaciones deportivas de la comunidad de la Higuerita y pavimentar las calles de acceso, para motivar a los niños y jóvenes a seguir por ese camino.

En la reunión celebrada en el hogar de sus padres Carlos e Isabel, el pitcher mexicano de 24 años de edad, expuso que es doloroso ver que muchos adolescentes se desvían del camino o se enfilan a malos pasos por no tener quienes los apoyen, los guíe y motive.

Ordaz Coppel asentó que Sinaloa, es una tierra de campeones en varias disciplinas deportivas y en otras ramas, cuyos personajes deben ser un modelo a seguir, su esfuerzo y tenacidad, para ello, hay que brindarles el apoyo que requieren

Urías Acosta, quien fue uno de los protagonistas en la pasada Serie Mundial, al ser uno de los lanzadores de los Dodgers que los llevó al triunfo contra el equipo de los Rays de Tampa Bay, dijo que está comprometido con la comunidad de la Higuerita de poder ayudar a los niños y jóvenes deportistas.

El encuentro junto con el mandatario estatal, el cual fue divulgado a través de redes sociales, el lanzador mexicano, habló de su gusto por los mariscos, la carne asada, los tacos, los frijoles con queso, platillos que extraña, por la sazón que le imprime su madre.

Relató que en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde radica, busca estos platillos entre muchos paisanos que han instalado negocios de comida, a fin de no perder la costumbre por estos sabores, pero es difícil acostumbrarla por la dieta y ejercicios establecidos por la novena angelina.

Don Carlos, su padre, destacó que es triste como muchos adolescentes, deseosos de practicar un deporte y sobresalir, entrenan con huaraches, puesto que sus familias, no tienen los recursos necesarios para equiparlos, por lo que su hijo lo ayuda con la dotación de uniformes y el calzado deportivo.

Hizo ver que esta es la primera vez que una autoridad visita la comunidad de la Higuerita, pese a la cercanía con la capital del estado, por lo que ve con beneplácito que se arreglarán las instalaciones deportivas, en las que decenas de niños y jóvenes practican el béisbol con la ilusión de tener una oportunidad de sobresalir en la vida.