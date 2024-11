Entérate | Horario y canales para ver el Honduras vs México

Llegó la primera prueba oficial para Javier Aguirre en esta tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, y la de esta noche no será nada sencilla para el Tricolor.

El combinado nacional enfrentará en San Pedro Sula a la Selección de Honduras, en duelo correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf.

Hace un año se vieron las caras en esta misma instancia de la Liga de Naciones y con marcador de 2-0 los anfitriones ganaron el encuentro de Ida; aquella vez se jugó en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras.

Para la Vuelta en el Estadio Azteca México consiguió su pase en tanda de penaltis, luego de un polémico triunfo de 2-0 que dejó enfurecidos a prensa, afición y jugadores catrachos, por lo que el de esta noche pinta para ser una revancha hondureña.

Posible alineación de México: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Luis Romo, César Huerta, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Cuándo y dónde ver el Honduras vs México?

El compromiso de la Selección Mexicana ante Honduras lo podrás ver en televisión abierta. La Vuelta será el próximo martes en el estadio Nemesio Díez, casa del Toluca.

Fecha: Viernes 15 de noviembre.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Horario: 20:00.

El ganador de esta fase avanzará al Final Four de la Nations League que se disputará en marzo, en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. Además, asegurará su lugar en la Copa Oro de 2025.