Horario y canales para ver el Tigres vs Cruz Azul de "Concachampions"

Una vez caiga la noche en "El Volcán" y suene el silbatazo inicial, Tigres y Cruz Azul se enfrentarán en el primer capítulo por un boleto a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para este compromiso, los cementeros llegan con el ánimo en alto. No solamente porque, hace unos días, se hicieron de un millón de dólares —premio que la Liga MX otorga al club con más puntos en el año futbolístico— sino también porque, en la ronda previa de la Concachampions, eliminaron a las "Águilas" del América; la revancha tardó, pero por fin llegó.

Con el Estadio Universitario de la UANL como testigo, el estratega Vicente Sánchez buscará imponer un dominio celeste.

"Tuvimos varios partidos con grandes plantillas. Respetamos mucho a los rivales, estamos enfocados en ganar para llegar a la final. Me siento feliz, la exigencia en Cruz Azul es ir por la Copa", detalló en conferencia de prensa.

Mientras que, en la otra cara de la moneda, Tigres sabe que debe sacar una ventaja importante para llegar al partido de vuelta con calma.

"Saldremos a hacer lo de siempre, ser protagonistas y controlar el juego, generar oportunidades. Va a ser un partido de muchos duelos individuales. Ellos tienen jugadores de jerarquía. Va a ser disputado, con dos equipos que buscarán ganar", platicó el técnico Guido Pizarro.

Sólo un equipo mexicano avanzará a la ronda final, ya que el otro boleto se disputará entre los Vancouver Whitecaps y el Inter Miami, donde milita el astro argentino, Lionel Messi.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf?

Miércoles, 23 de abril

Tigres vs Cruz Azul | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Tubi y Azteca 7.