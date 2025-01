Horarios y canales de la J2 del Clausura 2025 este viernes

Este viernes continúa la actividad de la jornada 2 del torneo Clausura 2025 con triple cartelera, donde destaca la aparición de equipos como Tigres y Chivas, dos de los equipos llamados a ser protagonistas del futbol mexicano. Además, para gran fortuna de los aficionados, todos los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer duelo será entre Puebla y el Atlético de San Luis, dos equipos que buscan su primera victoria en la campaña, después del empate contra Monterrey y la derrota contra Tigres respectivamente.

A la misma hora, pero en el Volcán de San Nicolás, los Tigres van a recibir al Mazatlán con la intención de sumar su segundo triunfo al hilo y empezar a despegarse de los demás en la tabla de posiciones.

Finalmente, el Rebaño de Óscar García Junyent visitará al Necaxa en Aguascalientes, en una jornada donde se rumora que será el debut de Luis Romo como rojiblanco y que marcará el regreso de Javier 'Chicharito' Hernández.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver cada partido.

¿Cuándo y dónde ver la jornada de este viernes?

- Puebla vs Atlético de San Luis

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes y Disney+

- Tigres vs Mazatlán

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

- Necaxa vs Chivas

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Claro Sports, Azteca 7, ViX, Pluto TV