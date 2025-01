Entérate | Horarios y canales de los juegos de Liga MX este sábado

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 1 del torneo Clausura 2025, con la presencia de dos de los equipos grandes como Cruz Azul y Chivas, ambos obligados a comenzar el campeonato con una victoria.

El América, actual tricampeón del futbol mexicano, empezó el torneo con polémica por alinear en su mayoría a elementos del equipo sub 23 en Querétaro y aún así ganó. Sin Jardine y sin figuras, comenzó con victoria y pone presión a sus acérrimos rivales que deberán dar más que el 100 por ciento para terminar la hegemonía azulcrema.

El primer choque de este sábado será entre el Atlético de San Luis y los Tigres en el estadio Alfonso Lastras, en una revancha de lo que fueron los cuartos de final de la liguilla pasada donde el conjunto potosino dejó en el camino a los felinos.

Más tarde, el Rebaño recibirá a los Guerreros de Fernando Ortiz en el estadio Akron, aunque con equipo "limitado", pero con la ilusión renovada.

Finalmente, la Máquina de Martín Anselmi estrenará localía en el estadio Olímpico Universitario para recibir al Atlas y dar comienzo a una nueva oportunidad de luchar por la décima estrella.

A continuación, te presentamos los horarios y los canales de transmisión para ver los partidos de este sábado.

¿Cuándo y dónde verlo?

- Atlético de San Luis vs Tigres

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ESPN

- Chivas vs Santos

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

- Cruz Azul vs Atlas

Hora: 21:05 horas

Transmisión: TUDN y ViX Premium.