Entérate | Horarios y canales para ver la Liga MX este sábado

La Liga MX tiene una amplia opción de partidos para este 2 de noviembre, ya que agendó seis partidos.

El duelo más atractivo del día es el de Chivas ante Pumas, por la popularidad de los equipos, sumado a que ambos equipos piensan en sumar puntos para tener liguilla directa, los universitarios están más cerca de este objetivo, aunque Guadalajara no está lejana de esta situación.

El club que cierra la acción es Cruz Azul, quien recibe a Santos. Prácticamente se enfrenta el mejor equipo del torneo ante uno de los peores, los Celestes se mantienen invictos como local, mientras que los Laguneros no han podido ganar fuera de casa. La Máquina de Anselmi anhela un triunfo más para dejar claro su dominio.

Toluca es otro de los equipos que se mantiene consistente en el Apertura 2024 y no tiene una tarea sencilla, ya que recibe a León, equipo por lapsos complica a sus rivales.

Los otros 3 compromisos son el juego entre Atlético de San Luis y Puebla, el enfrentamiento entre Rayados y Atlas, así como el de Pachuca y Necaxa.

¿Por dónde ver los partidos de la Liga MX?

Estos son los juegos programados para este 2 de noviembre

- Toluca vs León

17:00 horas

Transmisión: Canal 5 y ViX Premium

- Atlético de San Luis vs Puebla

17:00 horas

Transmisión: ESPN 2 y Disney+

- Monterrey vs Atlas

19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

- Chivas vs Pumas

19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

- Pachuca vs Necaxa

21:06 horas

Transmisión: Fox Sports y ViX Premium

- Cruz Azul vs Santos

21:10 horas

Transmisión: Canal 5