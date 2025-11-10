logo pulso
Horarios y fechas para las semifinales de la Liga MX Femenil

Las fechas y horarios de las semifinales de la Liga Femenil MX 2025 ya están definidos. Dos duelos imperdibles que prometen grandes emociones.

Por El Universal

Noviembre 10, 2025 03:11 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil está cada vez más cerca de finalizar. Únicamente cuatro equipos se mantienen con vida en la lucha por alcanzar la máxima gloria.

La Liguilla ya comenzó y los partidos de los cuartos de final no decepcionaron, por lo que se esperaba que las semifinales sean igual de emocionantes.

Desafortunadamente para Pachuca, FC Juárez, Monterrey y Toluca, el sueño que conquistar el codiciado trofeo se terminó.

Las Tuzas fueron eliminadas por el Cruz Azul, las Bravas por las Tigres, las Rayadas por el América y las Diablas Rojas por las Chivas.

Ahora, Las Amazonas, las Águilas, el Rebaño y La Máquina lucharán por conquistar el título del futbol mexicano.

Cabe resaltar que los equipos que avanzaron a las semifinales fueron el primero, tercero, quinto y séptimo de la tabla general del Apertura 2025.

Además, que la Liga MX Femenil tendrá unas nuevas campeones, luego de que el Pachuca no pudiera defender su corona como monarca y quedara eliminado de la Liguilla.

Las dos series de las semifinales prometen estar a la altura de las expectativas, aunque el Clásico Nacional llama poderosamente la atención.

Cabe recordar que el América ha eliminado en ocho de nueve series de la Fiesta Grande a las Chivas, la más reciente en el pasado Clausura 2025.

En la Fase Regular del Apertura 2025, el Rebaño se quedó con la victoria (0-2) en condición de visitante, en duelo correspondiente a la Jornada 11.

En la otra llave, las Tigres y el Cruz Azul se enfrentaron en la última fecha de la Fase regular y dividieron unidades (2-2) en las instalaciones de La Noria.

Confirmados días y horarios de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

IDA

Cruz Azul vs Tigres

Fecha: Jueves 13 de noviembre

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: ViX/YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil

Chivas vs América

Fecha: Jueves 13 de diciembre

Hora: 20:07

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video/Tubi/Telemundo/YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil

VUELTA

Tigres vs Cruz Azul

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Telemundo/EstrellaTV/FOX Deportes/YouTube de la Liga MX Femenil

América vs Chivas

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN/ViX/Nueve/ YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

