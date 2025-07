Horner no se arrepiente de la salida de "Checo" Pérez

No hay dudas que esta temporada no ha sido la mejor para Red Bull Racing, que entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda han batallado para llenar los zapatos que dejó la salida del mexicano Checo Pérez.

Sin embargo, el director deportivo del equipo, Christian Horner, asegura que no se arrepienten de no renovar al piloto tapatío y dar por terminada la relación laboral con el subcampeón del mundo.

Los comentarios de Horner dan la impresión de ser en respuesta a "Checo", que hace unas semanas en una entrevista reveló que "yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos, eso sí lo sé de muy buena fuente".

Este fin de semana en Silverstone, Horner respondió ante los micrófonos de FOX Sports México a esas declaraciones.

"'Checo' tuvo un final de año muy difícil si recuerdas, y sentía que era el momento adecuado para terminar una buena relación. Sigue siendo un gran amigo del equipo, todos le tienen mucho cariño, pero no hay arrepentimiento por no haber continuado", declaró Horner.

Mientras tanto, entre dimes y diretes, Max Verstappen ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones del campeonato de pilotos, y Red Bull es el cuarto equipo en la disputa por el título de constructores. "Checo", sigue esperando su oportunidad en otro equipo para regresar a la Fórmula 1.