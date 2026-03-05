Hornets hilvanan su sexta victoria
BOSTON.- Kon Knueppel anotó 20 puntos y los Hornets de Charlotte ampliaron a seis su número de victorias consecutivas, al aplastar el miércoles 118-89 a los Celtics de Boston.
Brandon Miller y LaMelo Ball sumaron 18 puntos cada uno. Coby White terminó con 17 unidades y seis asistencias para ayudar a que Charlotte (32-31) rebasara la marca de .500 por primera vez desde el 26 de octubre.
Los Hornets nunca estuvieron en desventaja y llegaron a ostentar una delantera de hasta 29 puntos. Incurrieron apenas en cinco pérdidas de balón.
Derrick White encabezó a los Celtics con 29 puntos. Jaylen Brown añadió 20 tantos y 11 rebotes, pero la racha de victorias de Boston se frenó en tres.
Los Celtics (41-21) salieron apáticos al disputar su sexto duelo en nueve días. Atinaron apenas el 38% de sus disparos de campo (30 de 79) y cometieron 16 pérdidas de balón que derivaron en 21 puntos de Charlotte.
Boston también estuvo mayormente desacertado desde la línea de 3 puntos, al encestar solo 10 de 36 intentos.
