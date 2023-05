Hoy Guerreras FCA´S vs. Pequeñas Golden en ida de 4tos. de final

Ana Paula Vázquez

Guerreras FCA´S disputarán su partido de cuartos de final contra las Pequeñas Golden en punto de las 14:00 hrs en la Unidad Simón Díaz; el juego será de ida y vuelta, en caso de empate global, avanza el equipo con mejor posición en tabla.

La Liga Femenil del Bajío inicio con la etapa de Liguilla, en donde jugaran solo ocho equipos del torneo. Los juegos de 4tos. quedaron serán: Refineras vs. S.E.N.U.T.A, Purépechas vs. Andreas Soccer, Pequeñas Golden vs. FCAS e Irapuato vs Uruapan.

Durante la jornada 8, la tabla de posiciones quedo la siguiente manera. 1. Refineras, lideran el torneo con 24 unidades; 2. Purépechas le sigue con 21 puntos; 3. Pequeñas Golden con 20; 4. Irapuato con 18; 5. Uruapan con 15; 6. FCA´S con 12; 7. Andreas Soccer con 9 y en 8. S.E.N.U.T.A con 9 puntos.

Las dirigidas por “El Negro” están conscientes de que deben jugar con el esfuerzo y compromiso que tuvieron en los primeros encuentros de la temporada, pues a lo largo de esta, cometieron errores que les costaron bajar hasta la sexta posición. Es por eso, que hoy tienen la oportunidad de volver a ganar y estar un paso adelante.