Hoy se definen los 4tos. de la Copa Israel 2019

Luego de jugadas dos fechas de la Copa Israel de futbol 2019 de Semana Santa, los equipos Lokomotiv-Cárdenas, Hermanos Rojas, Odisa y el Molino, encabezan en forma extraoficial las posiciones de sus respectivos grupos y este día se habrán de definir los equipos que avanzan a la ronda de los cuartos de final.

En los resultados de la segunda jornada de este torneo se tienen que el Lokomotiv-Cárdenas le ganó 6-2 a Villa de Arista; Atlético Enramadas venció por 4-0 al Manoleón; Odisa superó 2-1 al You Mamas & Huastecos; Chikis de Ciudad Juárez le ganó 2-0 al JM Tauro; La Piedad venció por la vía del default al Teocaltiche, que no se presentó al torneo; Hermanos Rojas goleó al Real Santo Domingo por 5-0; El Molino vence al Dep. Bárcenas por 7-1 y Texas-Zaragoza gana a Zorros Reysabat por 3-0.

En forma extraoficial, la tabla de posiciones de los grupos después de dos jornadas, son en el Grupo "A", Lokomotiv-Cárdenas es el líder con 5 puntos, le sigue Atlético Enramadas con 4, Manoleón con 3 y Villa de Arista con cero unidades; en el Grupo "B", Hermanos Rojas es el puntero con 6, Chikis de Ciudad Juárez y Real Santo Domingo con 3 puntos cada uno y en el fondo JM Tauro con cero unidades.

En el Grupo "C", la escuadra del ODISA es el líder con 6 puntos, seguido de La Piedad con 5 unidades, You Mamas & Huastecos con 3 y Teocaltiche con cero puntos y en el Grupo "D", el puntero es el Molino con 6 unidades, le sigue el Texas-Zaragoza con 4, Deportivo Bárcenas con 2 y en el fondo de la tabla el Zorros Reysabat que no ha conseguido ni un punto.

ROL DE JUEGOS

(LUNES 15 ABRIL)

CAMPO COMPLEJO.- A las 9:00 horas, Atlético Enramadas contra Villa de Arista; 11:00, Hermanos Rojas se mide al JM. Tauro; 13:00, Dep. Texas-Zaragoza enfrenta a El Molino; 15:00, You Mamas & Huastecos le hará los honores a La Piedad.

CAMPO VILASECA.- A las 9:00 horas, Dep. Bárcenas llevará de rival al Zorros Reysabat; 11:00, Manoleón contra el Lokomotiv-Cárdenas; 13:00, Real Santo Domingo se mide a Chikis Ciudad Juárez; 15:00 horas, ODISA contra Teocaltiche.