Hugo Ayala libra el Covid y está disponible para enfrentar a Santos

Este miércoles por la noche parecía que Miguel Herrera estaba en un serio problema para formar su defensa para el duelo entre Tigres y Santos por los cuartos de final de ida del Apertura 2019, a realizarse en el estadio Corona.

Por la noche se reportó que un familiar cercano a Hugo Ayala había sido positivo a una prueba de Covid-19, así que de inmediato se aisló al futbolista. Y por otra parte, Carlos Salcedo se resentía de un golpe que sufrió en los entrenamientos.

Pero la maquinaria del servicio médico de los felinos se puso a trabajar. Ayala, quién no había mostrado síntomas de la enfermedad, se realizó otros exámenes y salió negativo, por lo que de inmediato se unió al grupo en Torreón.

En tanto que Salcedo evolucionó favorablemente, así que podrá ser tomado en cuenta.

El cuadro con el que saltaría Tigres al campo sería con:

Nahuel Guzmán en la portería.

En la defensa: Luis Rodríguez, Sánchez Pirata, Hugo Ayala, Carlos Salcedo y Javier Aquino.

En medio campo: Rafael Carioca y Juan Pablo Vigón.

Adelante: Luis Quiñones, André-Pierre Gignac y Nicolás López.

Pero el juego no será sencillo para los regios, que desde el 2011, en la final del torneo de Apertura, no puede ganar en La Comarca. Han pasado catorce juegos sin que los Tigres pueden festejar en el territorio de Los Guerreros.