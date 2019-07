Hugo Sánchez, 61 años del ¿mejor jugador mexicano de la historia?

De la Jardín Balbuena para el mundo. Hace 61 años Hugo Sánchez Márquez vio la luz por primera vez.

Para muchos el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. El verdadero pionero de la búsqueda de gloria en el extranjero. El único que se ha rozado con los mejores del mundo de su tiempo...Bueno, quizá junto a Rafa Márquez.

Hugo comenzó a hacer ruido en la selección amateur. Ganó la medalla de oro en los Panamericanos de 1975. Llegó al profesionalismo en 1976 con Pumas con los que ganó dos Ligas antes de irse a España a jugar con el Atlético de Madrid en 1981. Con los Colchoneros ganó su primer título de goleo y en 1985 Real Madrid lo contrató para ganar cinco ligas consecutivas y cuatro Pichichis más.

Regresó a México en 1992 para jugar en América. En el 93 regresó a España para militar por una temporada en el Rayo Vallecano. En 1994 juega en el Atlante y en el 95 se va a Austria y también juega en la MLS de Estados Unidos con el Dallas Burns.

Se despidió de las canchas en 1997 jugando con el Celaya.

Con Selección Nacional Mexicana estuvo en los Mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Anotó un solo gol en esas Copas del Mundo. Su máximo logro fue el tercer lugar de le Copa América de 1993 en Ecuador.

Cómo director técnico se consagró ganando el bicampeonato al frente de los Pumas en los torneos de Clausura y Apertura 2004. También estuvo al frente de Necaxa, Pachuca y el Almería de España.

Es nombrado técnico de la Selección Mexicana en 2007. Con el Tricolor fue subcampeón de la Copa Oro y tercer lugar de la Copa América en el 2007. Fue despedido el 31 de marzo de 2008 después de que la Selección Sub 23 no clasificó a los Juegos Olímpicos de Beijing, China.

Actualmente se desempeña como comentarista en ESPN.

Detalles de Hugo que no saben los "Millenials"

* El primer equipo en el extranjero en el que jugó no fue el Atlético de Madrid, sino el San Diego Soccer de la NASL de los Estados Unidos.

* Sólo fue campeón de goleo una vez en México, en la temporada 1977-78 y lo compartió con Evanivaldo Castro "Cabinho" con el que empató en 26 goles.

*Para ser contratado por el Real Madrid, tuvo que regresar a ser jugadores de Pumas por unos minutos, ya que era mal visto que el Atlético le vendiera al Real jugadores de manera directa.

* Falló un penalti que condenó al descenso al Rayo Vallecano en la temporada 1993-94. El entonces presidente de ese equipo dijo que lo erró a propósito.

* Tiene el título de director técnico gracias a un viaje relámpago que hizo a Centroamérica.