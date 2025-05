Recomendaciones de Hugo Sánchez para Chivas

Las Chivas no atraviesan por el mejor momento de su historia y se encuentran navegando en la incertidumbre.

El Rebaño quedó eliminado del Clausura 2025, al no poder ni siquiera clasificar al Play-In luego de quedar en el decimoprimer lugar de la tabla general.

Por segundo torneo consecutivo, el conjunto rojiblanco se perdió la oportunidad de disputar los cuartos de final de la Liguilla, por lo que siguen acumulando fracasos en su historial.

A pesar de que han pasado dos semanas desde su eliminación, las Chivas todavía no tienen definido quién será el encargado de tomar las riendas en el Redil.

Sin embargo, han surgido varias opciones, de acuerdo con los rumores que se han generado en los últimos días.

Aunque, el que ha tomado más fuerza para ser el nuevo "pastor" del Rebaño es Domenec Torrent, quien tomó la decisión de no continuar al frente del Atlético San Luis.

Por tal motivo, el director técnico español ha tomado fuerza para llegar a la institución tapatía, rumbo al Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué sugerencia le dio Hugo Sánchez a Amaury Vergara para Chivas?

Con la noticia, Hugo Sánchez no dudó en salir a compartir su opinión sobre la posible incorporación del exauxiliar de Pep Guardiola a las Chivas.

El "Pentapichichi" le recomendó a Amaury Vergara que rompa con la tradición del Rebaño de jugar exclusivamente con mexicanos para que pueda "utilizar las armas que tienen" los otros 17 clubes del futbol mexicano.

"La solución es apoyarte con jugadores extranjeros; mete extranjeros a Chivas, esa es tu solución. Tienes derecho como todos los equipos mexicanos; abre la baraja, ese camino te va a ayudar estar tranquilo", le sugirió.

En la mesa de "Futbol Picante", la leyenda del Real Madrid señaló que, en dado caso de que se dé la contratación que se está rumorando, podría permitirse contratar futbolistas de España.

"Que traigan jugadores españoles para Chivas, me encantaría [porque] los españoles no son extranjeros, ya que está Domenec Torrent y que hay una corriente española", manifestó Hugo Sánchez.

El actual analista de ESPN le pidió a Amaury Vergara que no engañe a la afición de Chivas y que comience a rodearse de personas que realmente conozcan de este deporte.

"No engañes a la gente en cuanto al tema de cambiar de entrenador. No te estás dejando apoyar por la gente que sabe de futbol, sino de dinero. La falla no es de los técnicos, es de la estructura", sentenció Hugo Sánchez.