Hülkenberg, el sustituto de Checo Pérez, sorprendido al lograr el tercer puesto de salida

El piloto alemán de Fórmula Uno Nico Hülkenberg (Racing Point), llegado al Gran Premio del 70 Aniversario como sustituto por el positivo por coronavirus del mexicano Sergio Pérez se mostró muy sorprendido por ser el tercero en la clasificación, tras una semana que calificó como "de locos".

"Han sido unos siete u ocho días bastante locos. Hace una semana tuve el alto de volver y el bajo de no salir en la carrera. Esta semana estaba más preparado, la clasificación ha sido complicada, creo que he podido dañar el coche en la Q2 y en la Q3 he ido a tope, lo he dado todo y estoy algo sorprendido de estar aquí, pero obviamente estoy sonriendo", manifestó tras la clasificación.

Hülkenberg disputa su segunda carrera consecutiva con el Racing Point por los dos positivos de Pérez en los test de COVID-19 la semana pasada y esta, pero el domingo pasado no pudo salir en carrera por los problemas mecánicos en su monoplaza.

"Sin duda me hará daño no tener la experiencia de carrera, todo es nuevo para mí en este coche. Intentaré aprender rápido para mantener el coche donde debe estar", añadió.

El piloto alemán, sin equipo al inicio de esta temporada y llegado como sustituto temporal, seguramente se esté poniendo en el escaparate para los equipos que aún tienen que decidir quiénes llevarán sus monoplazas la próxima temporada, pero no quiso referirse a su futuro, sino a la carrera del domingo.

"Solo es sábado, el domingo es lo que importa, pero sin duda es algo que reseñar. Todavía no hay que lanzar las campañas al vuelo, la carrera es mañana", finalizó.