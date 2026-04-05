Humilla el ManCity al Liverpool 4-0

Una humillante salida de la Copa FA. Su derrota más abultada como entrenador del Liverpool. Un jugador veterano diciendo que no hubo "espíritu de lucha".

Arne Slot volvió a quedar bajo presión el sábado tras perder por una paliza de 4-0 a manos del Manchester City, marcada por un derrumbe de 20 minutos que apenas pudo explicar.

El neerlandés calificó de "una decepción increíble" la eliminación del Liverpool en los cuartos de final de la Copa FA en el Estadio Etihad.

Tras ganar la Liga Premier el año pasado en su primera temporada al mando y el desembolso este verano de 570 millones de dólares en nuevos jugadores, Slot ha visto cómo el Liverpool se ha venido abajo de forma notable y ha perdido 15 partidos en todas las competiciones. Es su mayor cifra en una sola temporada desde 2014-15.

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Los Reds son quintos en la liga —a 21 puntos del líder Arsenal— y ahora su única oportunidad de conquistar un título es la Liga de Campeones. El Liverpool se mide con el campeón defensor Paris Saint-Germain en los cuartos de final a partir de la próxima semana.

El predecesor de Slot, Jurgen Klopp, solía describir a los jugadores del Liverpool como "monstruos de mentalidad", pero al equipo le faltó pelea, especialmente de los 39 a los 57 minutos, cuando el City anotó todos sus goles.

"No hubo suficiente espíritu de lucha, no hubo suficiente mentalidad", afirmó Dominik Szoboszlai, mediocampista del Liverpool, afirmó. "Ninguno de nosotros estuvo, para ser sinceros, tan presente como podríamos".

Consultado sobre por qué no aparecieron esos atributos, añadió: "Esa es una buena pregunta. No lo sé. Es difícil encontrar palabras, la verdad".

A Slot le preguntaron sobre los comentarios de Szoboszlai.

"Debería preguntarle qué quiere decir y a qué periodo de tiempo se refiere", respondió. "Si sintió que fue durante todo el partido, yo no lo percibí así hasta el momento en que marcaron el 1-0".

"En esos 10, 15 minutos (al inicio del segundo tiempo)", agregó, "eché de menos el espíritu de lucha... la voluntad de ganar tu duelo, de llegar primero, de dificultar un pase o un centro o una definición. Eso es algo que, sin duda, tenemos que hacer mejor el miércoles (contra el PSG)".