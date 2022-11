Humilla Refacc. Medina a los Amigos de Azul

La escuadra de la Refaccionaria Medina blanqueó a los Amigos de Azul con pizarra de 15 carreras a cero, en partido correspondiente a la actual temporada en el Grupo Especial de la Liga Promocional Minera de Beisbol.

El pitcher ganador fue Alfonso Martínez con 6 entradas, 6 hits, 22 bateadores, no aceptó carrera, una base y 6 ponches, fue relevado por J. Guadalupe Ramírez. Por su parte, el pitcher perdedor fue David Rojas Mata, con un a entrada y un tercio, 7 hits, 9 enemigos, 5 carreras, 4 limpias, no dio bases, no poncho y fue relevado por Uciel Palomo.

Los mejores bateadores ganadores fueron Juan Carolos Martínez 5-5 dos dobles, Alfonso Martínez 2-2, Javier E. Rocha 4-3 un triple, Alex Gutiérrez 5-3 un triple y un cuadrangular; por los perdedores David Rojas 3-2, Mauro Rojas 3-2, Alex Capuchino 3-1 y Uciel Palomo 3-1.

El umpire fue Juan Rojas y el anotador Salvador Rodríguez.

JUEGO DE VETERANOS

En un juego de veteranos, organizado por Guadalupe Manzanares, se enfrentaron las selecciones de Querétaro y San Luis, con victoria para los primeros con pizarra de 19 carreras a 14 y en donde el pitcher ganador fue Arturo Mojica y el perdedor fue Jesús García.

Los mejores toleteros triunfadores fueron Ventura Ruiz 5-5 un doble, Arturo Mojica 6-5 un doble, Elio Reyna 6-3 un doble y Fermín Soria 5-2 un doble; por los perdedores, Roberto Vargas 4-2 un triple, Román Ávalos, Francisco Ávalos, 4-2, Víctor M. Reyes 4-3 un doble y Octavio Rico 5-2.

El umpire Aurelio Monarca y el anotador Salvador Rodríguez.