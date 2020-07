Ian Desmond tampoco jugará en este año

México.- En las últimas horas del lunes, el pelotero de los Rockies de Colorado, Ian Desmond anunció en redes sociales que no participará en la temporada 2020 de Grandes Ligas.

En un mensaje en Instagram que reflexionó sobre la brutalidad policial, la desigualdad racial y cómo se relaciona con el beisbol, Desmond reveló el razonamiento detrás de su decisión de no jugar en la campaña abreviada de este año. "La pandemia Covid-19 ha hecho de esta primera temporada de beisbol que es un riesgo que no me siento cómodo tomando", escribió Desmond.

Continuó: "Con una esposa embarazada y cuatro hijos pequeños que tienen muchas preguntas sobre lo que está pasando en el mundo, el hogar es donde necesito estar ahora mismo. Hogar para mi esposa, Chelsey. Hogar para ayudar. Hogar para guiar. Hogar para responder a las preguntas de mis tres hijos mayores sobre el coronavirus y los derechos civiles y la vida. Hogar para ser su papá."

Antes de hablar sobre el coronavirus, Desmond escribió sobre la desigualdad y otros problemas que también existen en el beisbol profesional.

"En las casas club tenemos chistes racistas, sexistas, homófobos. Tenemos trampas. Tenemos un problema de minorías de arriba abajo. Un gerente general afroamericano. Dos managers afroamericanos. Menos del 8% jugadores negros. No hay dueños de equipos de mayoría negra.

"Tal vez lo más desalentador de todo es una desmontadora falta de enfoque en entender cómo cambiar esos números. La falta de enfoque en hacer que el beisbol sea accesible y posible para todos los niños, no sólo para aquellos que tienen el privilegio de permitírselo. Si el beisbol es el pasatiempo de Estados Unidos, tal vez nunca ha sido uno más apropiado que ahora".

Desmond fue el cuarto jugador en anunciar sus intenciones el lunes de optar por no jugar esta temporada, uniéndose al lanzador de los Diamondbacks de Arizona Mike Leake a Ryan Zimmerman y Joe Ross de los Nationals de Washington.