Ibáñez rescata un agónico empate del Atlético San Luis ante el Monterrey

El argentino Nicolás Ibáñez logró un agónico empate 2-2 para el Atlético de San Luis ante los campeones, Rayados de Monterrey, en un partido en el que el equipo sucursal del Atlético de Madrid llegó a ir abajo 2-0, en la novena jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano.



Por Rayados convirtió el marfileño Ake Loba (primer gol del torneo) y Jesús Gallardo, mientras que por Atlético de San Luis marcaron los argentinos Germán Berterame e Ibáñez.



El Monterrey jugó con un hombre menos desde el 17, cuando el árbitro expulsó a Daniel Parra .



En el minuto 17, Parra, de 20 años y con su segundo partido en el once titular del argentino Antonio Mohamed, pisó a Juan Castro y fue expulsado.



Sin embargo, con un hombre menos y diez minutos después, Monterrey marcó el 1-0. Funes Mori filtró con un cabezazo un pase a Loba entre dos defensas, el africano entró al área y disparó pegado al poste izquierdo que defendía Rodríguez por donde entró el esférico.



Los Rayados mantuvieron su dominio en el ataque y en el minuto 32 Layún cobró un tiro libre que amenazó con entrar por el ángulo superior izquierdo de Rodríguez.



Funes Mori consiguió la última del Monterrey en el primer tiempo con un disparo desde media distancia que se estrelló en el travesaño cuando corría el minuto 34.



Debido a que San Luis no disparó ninguna vez al marco, Guillermo Vázquez ordenó un cambio al 40. Javier Cortés, el mejor pasador del ´Atleti´ mexicano, ingresó por Juan Portales.



Tras una serie de ocasiones para ambos conjuntos, Layún lanzó un saque de esquina por la izquierda que remató César Montes al segundo poste, en donde Jesús Gallardo la empujó con la cabeza para el 2-0.



San Luis regresó al duelo al 82. Cortés filtró bombeado un pase a Berterame, quien remató al poste derecho de Barovero para marcar el 2-1.



Sólo dos minutos después, Oscar Macías centró desde la banda izquierda al segundo poste, en donde el argentino Nicolás Ibáñez convirtió el 2-2.



Monterrey aún no ha ganado un partido en el torneo, por lo que continúa en el último puesto de la clasificación con cuatro puntos. San Luis entró en puestos de liguilla al rebasar al octavo puesto, Chivas, por una unidad (13). El Guadalajara juega más tarde con el Atlas.



-Ficha técnica:



2. San Luis: Carlos Rodríguez; Juan Portales (Javier Cortés m.40), Luis Reyes, Unai Bilbao, Luis León; Juan Castro, Felipe Gallegos (Oscar Macías m.66), Camilo Mayada, Diego Hernández (Anderson Julio m.51); Germán Berterame y Nicolás Ibáñez.



Entrenador: Guillermo Vázquez.



2. Monterrey: Marcelo Barovero; César Montes, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo, Miguel Layún (José Alvarado m.89), John Medina; Daniel Parra, Matías Kranevitter, Carlos Rodríguez (Dorlan Pabón m.89); Rogelio Funes Mori y Ake Loba (Celso Ortíz m.54).



Entrenador: Antonio Mohamed.



Goles: 0-1, m.27: Ake Loba; 0-2, m.55: Jesús Gallardo; 1-2, m.82: Germán Berterame; 2-2, m.84: Nicolás Ibáñez.



Árbitro: Oscar Macías. Amonestó al español Unai Bilbao (m.58), al ecuatoriano Luis León (m.71) y a Oscar Macías (m.78), por San Luis y a los argentinos Rogelio Funes Mori (m.19) y Nicolás Ibáñez (m.19), por Monterrey.



Expulsó al mexicano Daniel Parra (m.17), por Monterrey



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano celebrado en el estadio BBVA, ubicado Monterrey, norte de México.