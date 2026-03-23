logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Iga Swiatek se separa de entrenador Wim Fissette tras Miami

Swiatek agradece el apoyo de Fissette y anuncia pausa para preparar nuevo capítulo.

Por AP

Marzo 23, 2026 05:50 p.m.
A
Iga Swiatek se separa de entrenador Wim Fissette tras Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP)Iga Swiatek informó el lunes que se separó de su entrenador Wim Fissette tras su sorprendente eliminación en primera ronda del Abierto de Miami.

Separación de Iga Swiatek y Wim Fissette

En una publicación en Instagram, la número 3 del mundo anunció su ruptura con Wim Fissette, con quien trabajaba desde 2024 y con quien conquistó el año pasado su primer título de Wimbledon.

La polaca de 24 años señaló que había "decidido tomar un camino diferente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Estoy agradecida por su apoyo, experiencia y por todo lo que logramos juntos, incluido uno de mis mayores sueños en el deporte", dijo la dueña de seis títulos de Grand Slam.

Impacto de la eliminación en Miami

Sucumbió en tres sets ante su compatriota Magda Linette, 50 del ranking, en Miami la semana pasada. La derrota puso fin a su racha de 73 victorias consecutivas en debuts de torneo en el circuito.

"Miami fue un desafío para mí. Siento decepción, amargura y responsabilidad por mi rendimiento en la cancha, por supuesto", indicó.

Swiatek aclaró que el resto de su equipo se mantendría sin cambios.

"Sé que hay muchas preguntas, pero les haré saber qué viene después en el momento adecuado. Me estoy tomando una pausa para cuidarme, procesar esta experiencia y prepararme para un nuevo capítulo", detalló.

Fissette ha trabajado con una larga lista de jugadoras de élite que incluye a Naomi Osaka, Kim Clijsters y Victoria Azarenka.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iga Swiatek se separa de entrenador Wim Fissette tras Miami
Iga Swiatek se separa de entrenador Wim Fissette tras Miami

Iga Swiatek se separa de entrenador Wim Fissette tras Miami

SLP

AP

Swiatek agradece el apoyo de Fissette y anuncia pausa para preparar nuevo capítulo.

Los cuartos de la Liga de Campeones femenina arrancan con Madrid-Barcelona
Los cuartos de la Liga de Campeones femenina arrancan con Madrid-Barcelona

Los cuartos de la Liga de Campeones femenina arrancan con Madrid-Barcelona

SLP

El Universal

La fase de cuartos de final inicia con el clásico español y el primer derbi londinense en la Liga de Campeones femenina.

Messi rompe otra marca histórica y deja atrás a Pelé
Messi rompe otra marca histórica y deja atrás a Pelé

Messi rompe otra marca histórica y deja atrás a Pelé

SLP

El Universal

El triunfo 3-2 ante New York City FC reafirma el protagonismo del argentino en la temporada

Abascal queda fuera del Atlético de San Luis
Abascal queda fuera del Atlético de San Luis

Abascal queda fuera del Atlético de San Luis

SLP

Agencias

El técnico deja al equipo con 11 puntos en el Clausura 2026 y fuera de zona de Liguilla