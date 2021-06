Ignacio Prado campeón en nacional contrarreloj

Arrancó el Campeonato Nacional de Ruta 2021 en la ciudad de Aguascalientes, selectivo a la Olimpiada de Tokio y el pedalista del equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic, Ignacio Prado se proclamó campeón nacional contrarreloj 2021.

Este evento se desarrollará en tres días en donde tendrán actividades las categorías Varonil "C", Femenil Sub-23, Femenil Elite, Varonil Elite, Sub-23 varonil y Femenil "C".

La escuadra Canel´s-ZeroUno-Mavic está presente en este Nacional con Ignacio Prado, Efrén Santos, Eduardo Corte, Esteban Xopa, Jesús Morales, Francisco Rosales, Leonel Palma, Francisco Lara y Edison Barragán exponentes que buscan un lugar a Juegos Olímpicos en las categorías elite y elite sub 23.

Durante el primer día de actividad en la ciudad de Aguascalientes se efectuó la contrarreloj individual para todas las categorías, teniendo como punto de reunión la carretera 86 en el tramo San José de la Ordeña-Lic. Jesús Terán Peredo Trazo con ida y vuelta.

Volando durante el trayecto de 40 kilómetros de principio a fin con los Juegos Olímpicos en la cabeza, el competidor Ignacio Prado del Canel´s-ZeroUno-Mavic detuvo el cronómetro con el mejor tiempo 51:13 que le permite adjudicarse la medalla de oro. En el sexto lugar ingresaba su compañero de equipo Efrén Santos marcando 54:04.

Al respecto Ignacio Prado Juárez Canel´s-ZeroUno-Mavic comentó: "Un día muy padre porque es una prueba que me gusta, la cual he tenido oportunidad de enfrentar en varias ocasiones, contento con el resultado de hoy, tuvimos el terreno ideal para hacer esta prueba a nuestro favor en la cual me sentí realmente completo durante los 40 kilómetros del recorrido, contento con el trabajo que se ha hecho para conseguir el primer lugar de la prueba contrarreloj, ahora a luchar el domingo por otro buen resultado, la meta en general es conseguir el pase a juegos olímpicos, para eso me he preparado".

Para el segundo día de actividad en cuanto a los pedalistas de Canel´s-ZeroUno-Mavic se refiere, estos tendrán participación este día donde Ignacio Prado, Efrén Santos, Eduardo Corte, Esteban Xopa, Jesús Morales, Francisco Rosales, Leonel Palma, Francisco Lara y Edison Barragán donde los Sub 23 tendrán recorrido de 188.58 kilómetros mientras que la élite será de 226.07 km para terminar ambas categorías con circuito de 18.80 km.