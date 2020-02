Igor Lichnovsky podría jugar ante Chivas

Igor Lichnovsky podría jugar frente al Guadalajara, tras salir lesionado en el partido contra el Pachuca.

El defensa del Cruz Azul asustó al cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi, cuando solicitó su cambio el sábado. El mismo chileno publicó en redes sociales que se había resentido de una lesión que lo alejó varias semanas de las canchas, pero que se esperaría a los exámenes médicos.

Fueron buenas noticias las que recibió Lichnovsky y La Máquina, ya que no se detectó gravedad en la molestia e, incluso, estaría listo para la convocatoria del próximo fin de semana, cuando los cementeros se enfrenten a las Chivas sino la siguiente fecha (vs. Tigres).

En caso de que no sea el caso, su lugar será ocupado por Juan Escobar, quien ingresó por él hace un par de días, se colocó como lateral derecho y marcó gol. Julio César Domínguez acompañaría a Pablo Escobar en la zaga central.

El Cruz Azul entrenó esta mañana en La Noria, la primera práctica rumbo al compromiso en el estadio Akron. El peruano Yoshimar Yotún arrancó al parejo de sus compañeros, por lo que su regreso estaría cerca.

La única baja todavía es Milton Caraglio. El argentino fue visto todavía en muletas, tras ser operado hace poco más de un mes por una fractura en el pie derecho; su retorno sería hasta principios de marzo.